ظهور ابن تورغوت الحلقة 192..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

ينتظر العديد من عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 192 بعد تأجيلها حيث سوف يتم عرض الحلقة في يوم الأربعاء المقبل على القنوات الناقلة للمسلسل لذلك سوف نوضح لكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل من أجل متابعة أحداث الحلقة القادمة التي سوف يظهر فيها ابن تورغوت ويحاول إنقاذ القائد عثمان بن أرطغول من خيانة صوفيا لذلك هناك أحداث مثيرة في الحلقة 192 لذا سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة الفضائية الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يريد الكثير من متابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة القادمة الجديدة رقم 192 التعرف على موعد العرض بعد تأجيل أسبوع لذلك من المفترض أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا أما الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كذلك يعرض على قناة الفجر الجزائرية مترجم باللغة العربية في يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تثبيت القناة الفضائية على الرسيفر