ماما جابت بيبي..ثبتها الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني البيبي 24 ساعة

تساهم قناة طيور الجنة بيبي في تنمية القيم الإيجابية لدى الأطفال مما يجعلها أفضل خيار للباحثين عن محتوى مفيد لصغارهم حيث تسعى دائماً الأمهات على أسعاد أولادها من خلال تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي لكي يستطيعوا مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار اليوم بدون تشفير وبجودة ممتازة في الصوت والصورة لذلك سوف نقوم بتوضيح مميزات القناة الفضائية التي تعرض أحلى البرامج الغنائية للطفل.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي 2025

تقدم قناة طيور الجنة بيبي عرض متواصل على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبدون تشفير للقناة الفضائية كما تقدممحتوى ترفيهي يجذب انتباه الطفل في البلاد العربية كما تعرض أغانيها بجودة عالية كما تتميز القناة الفضائية بأنها قناة مجانية وغير مشفرة بل تتميز القناة بأنها خالية من الإعلانات المزعجة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال