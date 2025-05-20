أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في بورصة الدواجن وسعر كرتونة البيض

يريد الكثير من متابعي الأسواق وحركة الشراء في الأسواق المصرية التعرف على أسعار الفراخ اليوم الموافق 20 مايو 2025 حيث هناك العديد من التجار والمستهلكين يرغبوا التعرف على سعر كرتونة البيض الأحمر أو البلدي كما للعلم هناك مجموعة من الأسر تفضل الشراء في حالة استقرار السعر أو انخفاضه في الأسواق المصرية ولكن في حالة ارتفاع أسعار الفراخ يقل الطلب من قبل المستهلكين.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المصرية

في بداية الأمر يريد عدد كبير من المتابعين لأسعار السلع الغذائية وأسعار اللحوم البيضاء التعرف على أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو لعام 2025 لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن كما يلي:

الفراخ البيضاء حيث أصبح سعره اليوم 88 جنيه للكيلو

كما سعر المستهلك يتراوح ما بين 93 حتى 101 جنيه للكيلو على حسب المنطقة.

كذلك الفراخ الساسو أصبح سعره 92 جنيه للكيلو.

كما يختلف السعر من مكان إلى آخر على حسب العرض والطلب في الأسواق المصرية.

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض الأبيض أصبح سعره 130 جنيه للكرتونة

أما البيض الأحمر أصبح سعره 135 جنيه للكرتونة

البيض البلدي أصبح سعره 115 جنيه للكرتونة

أسعار الكتاكيت اليوم

سوف نوضح لكم أسعار الكتاكيت اليوم كما يلي بكل التفاصيل: