حدثها الآن تردد قناة mbc3 للأطفال على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى المسلسلات الكرتونية 24 ساعة

تهدف قناة mbc3 للأطفال إلى تنمية مهارات الطفل الصغير كما تعمل على تعليمه القيم والسلوكيات السليمة من خلال المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لعدد كبير من المتابعين لتلك القناة الفضائية لهذا أصبحت قناة MBC3 من القنوات المفضلة عند الأسر كما تسعى دائماً الأسر على تحديث تردد قناة mbc3 من أجل مشاهدة أطفالهم جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية لذا سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة mbc3 المجانية على جهازك الشخصي سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

مميزات قناة MBC3 الفضائية

تتميز قناة mbc3 بأنها تقدم تقدم مسلسلات كرتونية تعليمية موجه للأطفال بمختلف أعمارهم كما تعرض برامج ومسلسلات كرتونية بجودة ممتازة في الصوت والصورة كما تعمل على تنمية مهارات المشاهدين من خلال البرامج حيث برامج تعلم الرسم وبرامج تعلم فوائد الطعام والعناصر الغذائية الأساسية في الفواكة والخضروات لذلك تحرص القناة الفضائية على تقديم محتوى العادات والتقاليد في المجتمع العربي.

تردد قناة MBC3 على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تثبيت قناة MBC3 على جهاز الرسيفر