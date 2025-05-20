ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فور صدورها لدى منصة مظلتي

تم توفير برامج عديدة في العراق لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمواطنات العراقيات حيث تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير دعم الرعاية الاجتماعية في العراق ولكن لا بد من توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على الدعم ولكن حتى الآن لم تظهر النتيجة النهائية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولكن أكدت الوزارة بأن في حالة ظهورها سوف يتم الاعتماد على منصة مظلتي من أجل معرفة النتيجة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لقد تزايد الطلب على الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية ولكن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المقبولين لكن أكدت الوزارة أن الإعلان سوف يتم عبر منصة مظلتي الإلكترونية فور الانتهاء من اختيار المستفيدين حيث يتم الاختيار عن طريق توفير الشروط والأحكام الواجب توفيرها في العراق لجميع المحافظات لذا إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية كما يلي:

عليك الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اختيار طلب الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

عليك تحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب.

اختيار الوجبة السابعة في حالة تم الإعلان عنها.

البحث ضمن الأسماء للتحقق من حالة القبول.

شروط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية