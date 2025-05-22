نزلها دلوقتي TOYOUR EL-JANAH KIDES TV تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2025

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة طيور الجنة حيث تعد قناة طيور الجنة أحد أهم قنوات الاطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط ويتابعها ملايين الاطفال والكثير من الاسر العربية على مدار 24 ساعة وتهتم قناة طيور الجنة بالمحتوى الذي يتم عرضه عبر شاشتها على مدار اليوم حيث تقدم محتوى ترفيهي هادف للاطفال خلال السنوات الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات خلال الأيام الاخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة وذلك بعد التحديث حيث تبث قناة طيور الجنة محتواها على مدار 24 ساعة مستمرة دون توقف وتنال اغاني قناة طيور الجنة على نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب كما تهتم قناة طيور الجنة بالقضايا الدينية والاسلامية والعربية عبر شاشتها لتوعية الأطفال الصغار بقضايا الامة بشكل يتناسب مع أعمارهم المختلفة وإليكم تردد قناة طيور الجنة.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11274

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

اغاني قناة طيور الجنة

تهتم قناة طيور الجنة بتقديم العديد من الاغاني والمحتوى الهادف المميز عبر شاشتها كما يحظى نجوم قناة طيور الجنة على شهرة واسعة ومنهم جاد واياد مقداد والمعتصم بالله مقداد والوليد مقداد و راية الوليد مقداد وسند مقداد وجنى مقداد كما يهتم الكثير من المشاهدين بمتابعة اخبار نجوم قناة طيور الجنة وذلك عبر صفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.