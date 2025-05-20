التعليم السعودي يكشف عن رابط موقع التسجيل في نظام نور 1446 “هنـــــا”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول التسجيل في نظام نور وذلك للعام الدراسي الجديد 1447-2026 وذلك الكترونيًا عبر الموقع الالكتروني الخاص بنظام نور عبر موقع وزارة التعليم السعودية ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن شروط التسجيل في نظام نور وجميع الأوراق والمستندات المطلوبة ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية التسجيل في نظام نور الكترونيًا بكل سهولة.

التسجيل في نظام نور

أعلنت وزار التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن كيفية التسجيل في نظام نور حيث تم بدء استقبال أوراق الطلاب في مرحلة الروضة والمرحلة الصف الأول الابتدائي وذلك عبر منصة نون الإلكترونية التابعة لموقع وزارة التعليم السعودية ويستطيع جميع أولياء الأمور التسجيل في نظام نور عبر الهاتف بكل سهولة وذلك من خلال المنصة الرسمية لحساب نور عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر المنصة الرسمية الموحدة لنظام نور. يجب الاطلاع علي كافة الشروط المطلوبة والموافقة عليها. يجب تسجيل جميع بيانات الطفل الذي تريد تسجيله. قم بإدخال جميع بيانات السكن والعنوان الوطني بكل دقة. قم برفع كافة المستندات المطلوبة. ثم قم بالضغط على تسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل في نظام نور

بعد التعرف على خطوات التسجيل في نظام نور إليكم جميع الشروط والاوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور وهي كالتالي.