“وثائقيات مبهرة عن الطبيعة والحياة البرية” تحديث تردد ناشيونال جيوغرافيك 2025

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي محتوى وثائقي عالي الجودة يجمع بين المعرفة والترفيه، حيث تتيح القناة للمشاهدين استكشاف عوالم الطبيعة والحيوانات والتكنولوجيا والعلوم من منظور بصري مشوق، مما يجعلها الاختيار الأفضل لمحبي الاكتشاف والتعلم، كما تحرص القناة على تقديم برامج مترجمة، وتواكب أحدث التطورات العلمية، إلى جانب امتلاكها لصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك سوف نطلعكم اليوم على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات المميزة التي تتيح محتوى وثائقي بجودة عالية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

على نايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

على عرب سات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتيح أبرز البرامج المميزة التي سوف نتعرف عليها من خلال فيما يلي:

أوقات الحبس العصيبة: يبث الساعة السابعة مساء.

أثر الطائر الطنان: يعرض الساعة الثامنة مساء.

سمكة التونة العنيدة: يتيح مغامرات صيد التونة في أعماق البحار.

السمكة البرية: يقدم معلومات عن الأنواع المختلفة من الأسماك وخصائصها.

أسرار حديقة الحيوان: يقدم معرفة الصغار والكبار بعالم الحيوانات.

أساليب البقاء وأسرار الحرب: يكشف عن معلومات حيوية بأسلوب مشوق.

رحلتي في المحيط الهادئ: يبث الساعة التاسعة مساء ويأخذ المشاهدين في رحلة استكشافية مثيرة.

خطوات تحميل القناة على جهاز الاستقبال

لكي يمكنك مشاهدة جميع ما تقدمه من محتوى مميز، عليك اتباع خطوات تنزيلها على جهاز الاستقبال: