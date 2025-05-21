«فرحة أولادك عندنا» تردد قناة كراميش 2025 الجديد.. ثبتها دلوقتي واستمتع!

تعتبر قنوات الأطفال من أكثر القنوات التي تجذب اهتمام الأسر، لما تقدمه من محتوى تربوي وترفيهي يتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، فهذه القنوات لا تقتصر على التسلية فقط، بل تهدف إلى تعليم القيم وتنمية مهارات الطفل بطريقة ممتعة وآمنة، من بين هذه القنوات، تبرز قناة كراميش كواحدة من أشهر القنوات التي تقدم برامج متنوعة وآمنة تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، لذلك سنعرض لكم تردد قناة كراميش 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش 2025

تحرص قناة كراميش على تحديث تردداتها لتقديم أفضل جودة صوت وصورة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة للأطفال، للتعرف على تردداتها، تابع فيما يلي:

عرب سات:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

نايل سات:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:عمودي.

تصحيح الخطأ 5/6.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بتقديم محتوى متنوع يناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم في نفس الوقت، تقدم القناة برامج تهدف إلى تنمية مهارات الطفل وتعليمه بأسلوب بسيط وجذاب، كما تبث القناة على مدار اليوم بدون انقطاع، مما يجعلها خيارا آمنا وموثوقة للأهالي في أوقات انشغالهم.

أبرز برامج قناة كراميش

تقدم قناة كراميش مجموعة واسعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، وتحرص على تقديم محتوى يساهم في تنمية شخصية الطفل بطريقة مرحة وآمنة ومن أشهر البرامج التي تعرضها القناة: