المنحة جاية بفرصة ذهبية الحقيها.. سجلي في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2025 احصلي على الدعم مباشرة

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من أهم المبادرات الحديثة التي تم إطلاقها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، وتهدف هذه المنحة إلى دعم السيدات غير العاملات، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تعاني منها جميع البلاد خلال الآونة الأخيرة، وقد تم إعداد تلك المنحة لتوفير دعم مالي مباشر يساعد كل سيدة على تعزيز استقرارها المادي والاجتماعي، خاصة من السيدات الأرامل أو المطلقات، مما يعكس اتجاه الحكومة نحو تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لها.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2025

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر مجموعة المتطلبات والشروط التي تنظم عملية الاستحقاق لجميع المتقدمات في هذه المنحة، وذلك من أجل توفير الدعم للفئة التي تستحق الأكثر احتياجا، وهذه الشروط تشمل الآتي:

أن تكون المتقدمة جزائرية ومقيمة بشكل كامل في إحدى ولايات الجزائر.

تتوفر أيضا لمن تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، ومن بينها الأرامل والمطلقات أو الزوجات اللاتي يعانين من إعاقة أو مرض.

عدم وجود أي ممتلكات مالية أو عقارية لدى المتقدمة.

حصول المتقدمة على شهادة جامعية، وذلك من أهم الشروط الأساسية للتأهيل في هذه المنحة.

توفير كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة البيانات التي تم إدخالها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

تتوفر إمكانية تسجيل السيدات في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة حتى تصل إلى الخدمة جميع المؤهلات، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية: