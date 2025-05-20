انسى اللي فات.. واتساب دخل عالم الذكاء الاصطناعي! استعد لتجربة واتساب مش هتتخيلها

تتراجع شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب عن مجموعة من السياسات خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد على اندفاعها إلى الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن الشركة تركز على تسهيل الوصول إلى ميتا أي آي، وهو المشغل الذي يعمل في الشركة بالذكاء الاصطناعي، حيث تم إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد 2.25.1.27، وهو متاح على متجر جوجل بلاي الرسمي لتنزيل التطبيقات على هواتف الأندرويد، لذلك سُلط الضوء على الميزات الجديدة التي توفرها الشركة مصاحبة للذكاء الاصطناعي على واتساب.

المميزات الجديدة في واتساب من الذكاء الاصطناعي

يوفر التحديث الجديد من واتساب الوصول مباشرة إلى Meta AI من الشاشة الرئيسية للهاتف، وهذه الأداة تكون اختيارية وتظهر مع الأدوات الأخرى المتوفرة على واتساب، وجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة فقط لجميع الحسابات التي تمتلك إمكانية الوصول لأي دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لأن ميتا AI مقتصرة فقط على بعض المناطق وبعض المستخدمين، لذلك لن يحصل جميع المستخدمين على تلك الأداة على الفور بسبب القوانين واللوائح المحلية.

سهولة الوصول إلى Meta AI بدون واتساب

تجعل هذه الأداة إمكانية الوصول إلى المحادثات بسهولة مع أداة ميتا AI دون أن يكون هناك الحاجة إلى البحث في القوائم، وبعد فتح واتساب، لذلك سيكون موجودًا على الشاشة الرئيسية، وبالتالي فإنه جاهز للانطلاق، حيث تتمكن هذه الأداة من طرح مجموعة من الأسئلة أو يمكن الحصول من خلالها على بعض المساعدات أو الدردشة مع AI.

وذلك بناء على رغبة المستخدم، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاختصارات السريعة التي يمكن من خلالها التقاط الصور أو إرسالها بشكل مباشر إلى ميتا أي آي، ويمكن مطالبة الذكاء الاصطناعي بتحريرها أو شرح ما تتضمنه هذه الصور، والإجابة على أي سؤال حول هذه الصورة.