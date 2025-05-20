بعد التأجيل المفاجئ هذا هو موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل مؤسس عثمان رسميا والقنوات الناقلة لها

يعتبر مسلسل مؤسس عثمان من أهم الأعمال الدرامية التي أنتجتها شركة الإنتاج التركي ونالت شهرة عالمية كبيرة وخاصة في العالم العربي، وجدير بالذكر أن هذا المسلسل يمنح المشاهد تجربة بمزيد من الأحداث المثيرة والأكشن، بالإضافة إلى تسلسل الأحداث التي تجذب من خلالها المشاهد، لذلك أعلن المسلسل شهرة كبيرة وتفاعل واسع على مختلف أنحاء الوطن العربي، خاصة عشاق الدراما التركية والأحداث التاريخية المتميزة، لذلك نسلط الضوء على مواعيد عرض المسلسل بعد أن تم تأجيله بشكل مفاجئ.

موعد عرض الحلقة 192 من المؤسس عثمان

تمكنت قناة إي تي في التركية من توضيح أسباب تأجيل الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، ومن المقرر أن يتم عرضها يوم الأربعاء المقبل 22 مايو 2025، بالإضافة إلى أن القناة كشفت من خلال العرض الترويجي للحلقة العديد من الأحداث المثيرة والتي تزيد من حماس الجماهير لمتابعة الحلقة القادمة من المسلسل، بالإضافة إلى أن النسخة المدبلجة من المؤسس عثمان ستتاح يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية، ويمكن متابعتها في المواعيد التي تحددها القناة.

بالنسبة للأسباب التي أعلنت عنها قناة إي تي في التركية والتي أدت إلى تأجيل الحلقة، هي بعض الاعتبارات الخاصة بشركة الإنتاج، مما جعل الشركات تحرص على تحسين العديد من المشاهد وإضافة بعض التفاصيل الدقيقة إلى أحداث المسلسل.

تردد الفجر الجزائرية على نايل سات

الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية هي القناة العربية التي لها حق نقل أحداث حلقات المؤسس عثمان بصورة حصرية، بالإضافة إلى أنها تحرص على أن تكون جودة المسلسل عالية، كذلك تعرض القناة العديد من المسلسلات التركية الأخرى، لذلك يمكن تنزيل القناة بأحدث بيانات التردد كما جاءت بناءً على الآتي: