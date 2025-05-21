وحش الفئة المتوسطة من أوبو.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 5G

يعد هاتف Oppo A97 5G واحد من أهم هواتف الفئة المتوسطة المقدمة من شركة أوبو لعام 2025 حيث يحمل الهاتف الكثير من المواصفات التي جعلت منه أفضل اختيار للكثير من المستخدمين فالهاتف مقدم بتصميم شبابي مميز بالإضافة لشاشة كبيرة عالية الدقة والجودة والآن من خلال موضوعنا التالي سنتعرف على مواصفات الهاتف.
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|يحتوي الهاتف على معالج من شركة ميدياتك من نوع Dimensity 6020 بتكنولوجيا 7 نانو كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.
|التخزين
|يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين صلبة بمساحة 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الكاميرا
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|الشاشة
|يحتوي الهاتف على شاشة بشكل ثقب من المنتصف متوفرة من نوع IPS LCD مع مساحة 6.72 إنش بجودة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى معدل تحديث 90Hz كما تحتوي على طبقة حماية من نوع Panda glass مع سطوع يصل الي 680 شمعة .
|نظام التشغيل
|نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة اوبو بإصدار الـ ColorOS 13.1 .
|البطارية
|البطارية متوفرة بسعة 5000 مللي أمبير كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط .
سعر هاتف Oppo A79
- يتوفر الهاتف في مصر بسعر 11500 جنيه مصري للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام.
- أما بالنسبة لسعره في المملكة العربية السعودية متوفر بسعر 900 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت.
- بينما في الإمارات يتواجد بسعر 800 درهم.