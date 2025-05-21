وحش الفئة المتوسطة من أوبو.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 5G

المواصفات التفاصيل

المعالج يحتوي الهاتف على معالج من شركة ميدياتك من نوع Dimensity 6020 بتكنولوجيا 7 نانو كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

التخزين يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين صلبة بمساحة 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الكاميرا يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 .

كما يحتوي على كاميرا الخلفية مزدوجة حيث الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما بالنسبة للكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة بشكل ثقب من المنتصف متوفرة من نوع IPS LCD مع مساحة 6.72 إنش بجودة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى معدل تحديث 90Hz كما تحتوي على طبقة حماية من نوع Panda glass مع سطوع يصل الي 680 شمعة .

نظام التشغيل نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة اوبو بإصدار الـ ColorOS 13.1 .