تعالي أقولك قبل عيد الأضحى ازاي تعملي الحواوشي المصري بخطوات بسيطة.. هذه هي طريقة التحضير

بدء العد التنازل على قدوم عيد الأضحى المبارك وهذ ما دفع ربات المنازل للبحث عن الوصفات التي سيتم تحضيرها في العيد ويعتبر الحواوشي المصري من أشهر وألذ الوصفات فهو من الأكلات سريعة التحضير التي لا تحتاج الكثير من المجهود ولكن الكثير من السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة في التحضير والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم خطوات التحضير.

طريقة تحضير الحواوشي المصري في المنزل

لا تحتاج طريقة تحضير الحواوشي لصعوبة في التحضير بل من السهل تجهيزه في أي وقت وإليكم المقادير:

عيش بلدي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة بصلة متوسطة الحجم ويتم بشرها.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر.

ثمرة طماطم ويتم بشرها.

شرائح من اللية.

بهارات.

ورق الزبدة.

زيت.

خطوات اعداد الحواوشي

إليكم في السطور التالية الطريقة التي تتبع في تحضير الحواوشي في المنزل: