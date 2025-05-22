«آبل تكسر القواعد أخيرًا!»… iPhone Fold أول هاتف قابل للطي من Apple بتصميم خيالي وتقنيات مستقبلية غير مسبوقة

تستعد شركة آبل للدخول إلى سوق الهواتف القابلة للطي من خلال جهازها المرتقب “iPhone Fold”، الذي طال انتظاره وسط تطلعات كبيرة من محبي التكنولوجيا، يأتي هذا الهاتف ليعيد تعريف تجربة الاستخدام عبر مزج القوة التقنية مع التصميم المتطور وفيما يلي نظرة شاملة على أبرز الجوانب المتعلقة بالجهاز المتوقع.

مواصفات iPhone Fold المتوقعة

الشاشة:

يتضمن الهاتف شاشتين، الأولى داخلية بحجم 7.76 بوصة بدقة 2713 × 1920 بكسل، وهي شاشة قابلة للطي تقدم تجربة قريبة من أجهزة iPad، والثانية خارجية بحجم 5.49 بوصة بدقة 2088 × 1422 بكسل للاستخدام أثناء الطي.

المعالج:

من المرجح أن يعمل الهاتف بشريحة من سلسلة A الجديدة بمعمارية 3 نانومتر، ما يوفر أداء فائقا واستهلاكا منخفضا للطاقة.

الذاكرة والتخزين:

من المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت.

الكاميرات:

يتضمن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية تحت الشاشة الداخلية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مدمجة في الشاشة الخارجية لصور السيلفي.

البطارية:

سعة البطارية قد تصل إلى 4700 مللي أمبير، لتتناسب مع الاستخدام المكثف الذي يتطلبه حجم الشاشة الكبير.

نظام التشغيل والأمان:

سيعمل بنظام iOS، مع بعض مزايا iPadOS، ومن المحتمل أن يتم الاستغناء عن Face ID لصالح مستشعر بصمة جانبي (Touch ID).

مميزات iPhone Fold

تصميم أنيق يجمع بين الهاتف والتابلت في جهاز واحد.

شاشة داخلية كبيرة مناسبة لتعدد المهام ومشاهدة المحتوى.

أداء قوي بفضل شريحة Apple المتقدمة.

تجربة تصوير عالية الجودة بكاميرات متطورة.

دمج بين أنظمة iOS وiPadOS لتجربة مرنة.

جودة تصنيع عالية ومتوقعة من آبل.

عيوب iPhone Fold (المتوقعة)

السعر المرتفع المتوقع يجعله غير مناسب لجميع الفئات.

احتمالية تأخر الطرح في الأسواق حتى نهاية 2026 أو 2027.

غياب Face ID قد يعد تراجعا لبعض المستخدمين.

شاشة قابلة للطي قد تتعرض لتجاعيد أو ضعف في التحمل بمرور الوقت مقارنة بالشاشات التقليدية.

سعر هاتف iPhone Fold

من المنتظر أن يتم طرح iPhone Fold بسعر يتراوح بين 2000 إلى 2300 دولار أمريكي، ما يضعه ضمن فئة الهواتف الفاخرة ويرتبط السعر بمدى تعقيد التصميم وتكلفة التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الشاشة القابلة للطي والمكونات الداخلية المتطورة.