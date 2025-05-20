اعرف نتيجتك قبل أي حد فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025

يترقب كافة أولياء الأمور والطلاب موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر نظرًا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطلاب التعليمية وحرصت وزارة التربية العراقية على توفير أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدرسة سواء عبر الموقع الرسمي للوزارة أو رابط منصة نتائجنا والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم رابط الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وفيما يلي خطوات الاستعلام:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا. ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع بعد ذلك يتم اختيار الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة نتائج الصف السادس الابتدائي. يتم تحديد العام الدراسي الحالي ثم اختيار الدور الأول. بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي يقيم الطالب فيها. يتم النقر على تحميل الملف ثم يتم فتح الملف والتحقق من اسم الطالب.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

قد بدأ للتو الطلاب تأدية الامتحانات وذلك في يوم 11 مايو 2025 ومن المفترض أن تنتهي يوم 27 مايو ولن يتم الإعلان نهائيًا عن النتائج إلا بعد أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ويتم رفعها بشكل تلقائي على الموقع وتكون متاحة للجميع ومن المتوقع أن يتم صدور النتائج في بداية شهر يونيو ولكن لم يتم التأكيد على ذلك بعد وفي النهاية نتمنى النجاح لكافة الطلاب.