بدقيقة واحدة.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

كشفت الجهات المعنية عن بدء استقبال طلبات المواطنين ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للعام 2025 وذلك في مختلف محافظات البلاد، ووفقًا لما تم الإعلان عنه أصبح بإمكان الأفراد الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط المحددة، الاستعلام عن أسمائهم من خلال الروابط الرسمية المخصصة لكل محافظة على حدة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025:

الولوج إلى منصة مظلتي الرسمية من خلال الرابط الإلكتروني المعتمد.

بعد الدخول، يتم الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” الظاهر في الصفحة الرئيسية.

من بين الخيارات المتاحة يرجى اختيار “الخدمات الاجتماعية” المتعلقة بالرعاية.

في الخطوة التالية يجب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم ثم اختيار الدفعة المطلوبة (الدفعة السابعة) من قائمة الدفعات المتاحة.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الرباعي أو الرقم الوطني أو رقم الاستمارة (حسب ما هو مطلوب في المنصة).

أخيرًا يتم النقر على زر “استعلام” ليتم عرض نتيجة الطلب ومعرفة ما إذا كان الاسم مشمولًا في قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2025

بعد التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إليكم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2025: