“بدأ العد التنازلي”.. موعد أول أيام عيد الأضحى 1446-2025 وفقًا للحسابات الفلكية

يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ، وتعد هذه الأيام من أهم الشعائر الإسلامية المرتبطة بموسم الحج، حيث تشهد فيها الأمة الإسلامية استعدادات روحانية ومجتمعية مميزة؛ ومع اقتراب دخول شهر ذي الحجة، تتزايد الترقبات لموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية المعتمدة بانتظار التأكيد الرسمي من الجهات المختصة.
موعد أول أيام عيد الأضحى 1446-2025
وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية الدقيقة، ينتظر أن يُوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وهو ما يطابق العاشر من شهر ذي الحجة 1446 هـ، ويعد هذا اليوم من أهم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي، حيث يرمز إلى إتمام مناسك الحج وذكرى فداء نبي الله إسماعيل عليه السلام.
ويمتد عيد الأضحى المبارك على مدار أربعة أيام متتالية، يحتفل خلالها المسلمون بأداء صلاة العيد في الصباح الباكر، يليها ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء وذوي القربى، في تجسيد عملي لقيم التكافل والتراحم.
العد التنازلي لعيد الأضحى 2025 في مصر؟
حتى تاريخ اليوم، الاثنين 19 مايو 2025، يتبقى 18 يومًا فقط على حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر، ويمكنكم معرفة كم تبقى من خلال ما يلي:
مواعيد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446هـ
بينما جاءت مواعيد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بداية من يوم الأربعاء، على النحو التالي:
- الأربعاء 28 مايو 2025: 1 ذي الحجة – بداية العشر من ذي الحجة
- الخميس 29 مايو 2025: 2 ذي الحجة
- الجمعة 30 مايو 2025: 3 ذي الحجة
- السبت 31 مايو 2025: 4 ذي الحجة
- الأحد 1 يونيو 2025: 5 ذي الحجة
- الاثنين 2 يونيو 2025: 6 ذي الحجة
- الثلاثاء 3 يونيو 2025: 7 ذي الحجة
- الأربعاء 4 يونيو 2025: 8 ذي الحجة – يوم التروية
- الخميس 5 يونيو 2025: 9 ذي الحجة – يوم عرفة (أعظم أيام الدهر)
- الجمعة 6 يونيو 2025: 10 ذي الحجة – أول أيام عيد الأضحى المبارك