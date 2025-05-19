“بدأ العد التنازلي”.. موعد أول أيام عيد الأضحى 1446-2025 وفقًا للحسابات الفلكية

يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ، وتعد هذه الأيام من أهم الشعائر الإسلامية المرتبطة بموسم الحج، حيث تشهد فيها الأمة الإسلامية استعدادات روحانية ومجتمعية مميزة؛ ومع اقتراب دخول شهر ذي الحجة، تتزايد الترقبات لموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية المعتمدة بانتظار التأكيد الرسمي من الجهات المختصة.

موعد أول أيام عيد الأضحى 1446-2025

وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية الدقيقة، ينتظر أن يُوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وهو ما يطابق العاشر من شهر ذي الحجة 1446 هـ، ويعد هذا اليوم من أهم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي، حيث يرمز إلى إتمام مناسك الحج وذكرى فداء نبي الله إسماعيل عليه السلام.

ويمتد عيد الأضحى المبارك على مدار أربعة أيام متتالية، يحتفل خلالها المسلمون بأداء صلاة العيد في الصباح الباكر، يليها ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء وذوي القربى، في تجسيد عملي لقيم التكافل والتراحم.

العد التنازلي لعيد الأضحى 2025 في مصر؟

حتى تاريخ اليوم، الاثنين 19 مايو 2025، يتبقى 18 يومًا فقط على حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر، ويمكنكم معرفة كم تبقى من خلال ما يلي:

موعد أول أيام عيد الأضحى ثانية دقيقة ساعة يوم

مواعيد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446هـ

بينما جاءت مواعيد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بداية من يوم الأربعاء، على النحو التالي: