بادر بالحجز الآن.. كيفية حجز 4000 دولار عبر مصرف ليبيا المركزي

قام مصرف ليبيا المركزي بالإعلان عن البدء في حجز الدولار بشكل إلكتروني وذلك بهدف مساعدة كافة المواطنين في توفير لهم كل ما يحتاجون من عملات أجنبية من أجل استخدامها في الأغراض الشخصية والجميع بدأ بالبحث عن الطريقة التي يتم من خلالها الحجز والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة الحجز خطوة بخطوة.

حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

يمكنكم بكل سهولة الآن حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي. بعد ذلك يتم اختيار أيقونة منظومة الأغراض الشخصية. يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد عن طريق استخدام الرقم الوطني ورقم جواز سفر ساري المفعول مع رقم هاتف يكون مرتبط بالرقم الوطني. بعد ذلك يتم تحديد المصرف الذي سيتم استخدام المبلغ فيه مع الحرص على إدخال رقم الحساب البنكي. يتم اختيار خدمة حجز العملات الأجنبية ثم يتم تحديد عملة الدولار الأمريكي مع تحديد القيمة المطلوبة كما يجب ألا تزيد تلك القيمة عن 4000 دولار. يجب قراءة كافة الشروط والأحكام ثم النقر على زر حجز العملات.

شروط حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل حجز الدولار من منظومة الأغراض الشخصية 2025 وفيما يلي تلك الشروط: