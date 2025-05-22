«سامسونج تضرب من جديد!»… Galaxy S25 FE يظهر رسميًا بتصميم فخم وأداء جبار وسعر منافس يشعل الفئة المتوسطة

تواصل سامسونج سعيها لتقديم هواتف متوازنة في الأداء والسعر من خلال سلسلة هواتف Fan Edition، والتي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تجربة هواتف الفئة العليا بسعر أقل، ويأتي هاتف Samsung Galaxy S25 FE ليكمل هذا التوجه، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والمواصفات المتقدمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 FE

الشاشة: من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.4 بوصة، دقة +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر ألوانا نابضة بالحياة وتجربة بصرية مريحة.

المعالج: يتوفر الهاتف بإصدارين حسب المنطقة، أحدهما بمعالج Exynos، والآخر بمعالج Snapdragon من الفئة المتوسطة العليا.

الذاكرة: يتوفر بخيار ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مع خيارات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر microSD.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة وعدسة تقريب، مدعومة بتقنيات التثبيت البصري والتصوير الليلي.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل، مناسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

البطارية: سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط أو أكثر.

نظام التشغيل: يعمل بواجهة One UI الأحدث المبنية على نظام Android، مع تحديثات أمان ودعم طويل المدى.

الاتصال: يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، Wi-Fi 6، وتقنية NFC.

مميزات هاتف Galaxy S25 FE

شاشة عالية الجودة بمعدل تحديث سريع، توفر تجربة مشاهدة وانسيابية ممتازة.

أداء قوي في المهام المتعددة والألعاب، بفضل المعالج والذاكرة الكبيرة.

نظام تصوير متطور يعطي نتائج مبهرة في الإضاءة الجيدة والمنخفضة.

تصميم أنيق بمواد تصنيع راقية تشبه الهواتف الرائدة.

دعم تحديثات نظام التشغيل والأمان لفترة طويلة.

عمر بطارية جيد مع دعم الشحن السريع.

عيوب هاتف Galaxy S25 FE

المعالج قد لا يكون بنفس كفاءة معالجات الهواتف الرائدة من نفس السلسلة.

غياب دعم الشحن اللاسلكي في بعض النسخ.

عدم وجود شاحن داخل العلبة (حسب المنطقة).

سعره قد يكون مرتفعا قليلا مقارنة ببعض المنافسين من الشركات الصينية في الفئة نفسها.

سعر هاتف Galaxy S25 FE

يختلف سعر الهاتف بحسب الدولة وسعة التخزين المختارة إلا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الإصدار الأساسي (8/128 جيجابايت) سيتراوح ما بين 500 إلى 600 دولار أمريكي عند الإطلاق العالمي، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق العربية بأسعار تقارب 12,000 إلى 14,000 جنيه مصري أو ما يعادل 2300 إلى 2600 ريال سعودي تقريبا.