“بعد تبكير المرتبات”.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 وفقًا للتأمينات الاجتماعية

في ظل الاهتمام الكبير من قِبل أصحاب المعاشات والمستفيدين بمعرفة توقيت صرف مستحقاتهم المالية، تكثف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للإعلان عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع الإجراءات المتخذة لضمان سلاسة وانسيابية عملية الصرف، لا سيما بعد القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها المبكرة لصرف معاشات يونيو المقبل، حيث من المقرر بدء الصرف مع أول أيام شهر يونيو 2025، وضمن توجهاتها لتحسين الخدمة المقدمة لأصحاب المعاشات، تعمل الهيئة على تنفيذ سلسلة من التسهيلات التنظيمية، من أبرزها:

تشكيل فرق عمل ميدانية على مستوى مكاتب التأمينات والمنافذ المختلفة، لتقديم الدعم والتوجيه المباشر أثناء فترات الصرف.

رصد العقبات المحتملة التي قد تواجه كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تذليلها فورًا.

التنسيق مع مكاتب البريد والبنوك المعتمدة لتوفير السيولة النقدية المطلوبة وضمان عدم حدوث تكدسات.

وتهدف الهيئة من هذه الإجراءات إلى ضمان راحة أصحاب المعاشات، وتوفير بيئة خدمية آمنة وميسّرة.

الإطار القانوني لاحتساب المعاش

في سياق متصل، أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الآلية التي يتم من خلالها تسوية قيمة المعاش، حيث نصت المادة رقم 24 من القانون على ما يلي: