شفـرات جاتا فايس سيتي عـدم الموت والبنـات وفلوس كتير.. كلمـات سر مهمة هتنفذ كل المهمــات في جيم واحـدة

حتى تكون لاعب ماهر ومتفوق يلزمك الحصول على شفرات جاتا فايس سيتي والتي تساعدك في تحسين تجربتك داخل اللعبة وجعلها أكثر إثارة ومتعة، كما أنها تسهل على اللاعب أداء المهمات اليومية وتزويده بعدد لا بأس به من الأسلحة وتساعد في الحصول على المركبات، ويمكن بكل سهولة الحصول على شفرات جاتا من خلال السطور التالية لهذا التقرير.

شفرات جاتا فايس سيتي

شفرات جاتا فايس سيتي من أهم عناصر اللعبة التي يرغب اللاعب في الحصول عليها وذلك لأنها تساعده بشكل واضح في القتال وتجعل اللعب أكثر متعة، وإليكم باقة من أفضل شفرات اللعبة في التالي:

GREENLIGHT: كود جميع إشارات المرور خضراء.

SEAWAYS: كود السيارات برمائية.

CHICKSWITHGUNS: كود المشاة الإناث مسلحات.

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: كود المشاة مسلحون.

LOADSOFLITTLETHINGS: كود عجلات كبيرة.

IWANTITPAINTEDBLACK: كود السيارات سوداء.

FULLCITYPEOPLEMINES: كود شراء جميع الممتلكات.

Candy Suxxx – IWANTBIGTITS: كود شخصية.

APLEASANTDAY: كود طقس غائم.

كود شخصية Dick.

DEEPFRIEDMARSBARS: كود شخصية سمينة.

AIRSHIP: كود القوارب تطير.

COMEFLYWITHME: كود المركبات تطير.

CANTSEEATHING: طقس ضبابي.

PRECIOUSPROTECTION: كود دروع كاملة.

ASPIRINE: كود صحة كاملة.

GRIPISEVERYTHING: كود تحسين التحكم بالمركبات.

ILOOKLIKEHILARY: كود شخصية Hilary.

NOBODYLIKESME: كود المشاة عدائيون.

YOUWONTTAKEMEALIVE: كود زيادة مستوى المطلوبين بمقدار 2.

YOUCANTLEAVEMEALONE: كود عدم الموت (عدم القابلية للقتل).

WHEELSAREALLINEED: كود السيارات غير مرئية.

ROCKANDROLLMAN: كود شخصية Jezz.

MYSONISALAWYER: كود شخصية Ken.

FANNYMAGNET: كود جاذبية السيدات.

LOOKLIKELANCE: كود شخصية Lance.

LEAVEMEALONE: كود خفض مستوى المطلوبين إلى 0.

FREEWAYFORANGELJOY: كود ظهور عدد كبير من الدراجات.

FOXYLITTLETHING: كود شخصية Mercedes.

BIGBANG: كود تفجير جميع المركبات القريبة.

ONEARMEDBANDIT: كود شخصية Phil.

AHAIRDRESSERSCAR: كود السيارات وردية.

LIFEISPASSINGMEBY: كود تسريع الوقت.

BOOOOOORING: كود إبطاء اللعبة.

CERTAINDEATH: كود تدخين سيجارة.

GETTHEREVERYFASTINDEED: كود ظهور سيارة Hotring Racer.

AMERICAHELICOPTER: كود ظهور طائرة هليكوبتر Hunter.

ROCKANDROLLCAR: كود ظهور ليموزين.

GETTHEREFAST: كود ظهور سيارة Sabre Turbo.

PANZER: كود ظهور دبابة.

RUBBISHCAR: كود ظهور شاحنة قمامة (Trashmaster).

ONSPEED: كود تسريع اللعبة.

ICANTTAKEITANYMORE: كود الانتحار.

ALOVELYDAY: كود طقس مشمس.

ABITDRIEG: كود طقس غائم جدًا.

THUGSTOOLS: كود مجموعة أسلحة 1.

PROFESSIONALTOOLS: كود مجموعة أسلحة 2.

NUTTERTOOLS: كود مجموعة أسلحة 3.

طريقة استبدال الأكواد

حتى تقوم باستبدال الأكواد يمكنك اتباع الخطوات التالية: