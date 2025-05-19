Now لينك الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 عبر منصة مظلتي العراقية

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى تقديم دعم اقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود عبر منصة إلكترونية تُعرف باسم مظلتي، حيث تتيح المنصة للمواطنين فرصة الاستعلام عن أسمائهم ضمن قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2025، مما يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين ويعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان للفئات المحتاجة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 عبر منصة مظلتي

من خلال منصة مظلتي يمكن للمواطنين في العراق التحقق من أسمائهم ضمن قائمة المشمولين بالدعم الاجتماعي لعام 2025، حيث توفر المنصة خدمات إلكترونية متطورة تمكن المستفيدين من الاستعلام بسهولة بدون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، ويعد استخدام التكنولوجيا من أبرز التحولات التي ساهمت في تحسين آليات تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان الشفافية وتسريع عملية تلبية احتياجات المستحقين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

تسهل منصة مظلتي عملية الكشف عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع خطوات بسيطة، حيث يمكن لأي مواطن الاستفادة من هذه الخدمة بدون أي تعقيدات، وتشمل الخطوات ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اختيار الخدمات الرقمية ثم الضغط على خيار “الاستعلام عن الوجبة السابعة”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، المحافظة، ومعلومات الاتصال.

النقر على زر البحث للحصول على النتائج خلال دقائق.

تعد هذه الآلية وسيلة فعالة لتقليل الوقت والجهد المبذولين لكي تتم عملية الاستعلام.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت وزارة العمل مجموعة شروط وضوابط لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتشمل هذه الشروط:

أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية بشكل رسمي.

الانتماء إلى فئات مستحقة مثل الأرامل، الأيتام، العاطلين عن العمل، وذوي الدخل المحدود.

التسجيل عبر منصة مظلتي مع التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً، مما يبرز جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع العراقي.