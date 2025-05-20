بادر وكن من المستفيدين.. خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2025 وفقًا لوزارة الشئون الاجتماعية التونسية

قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتونس بالإعلان عن الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل في منحة 300 دينار وجاءت هذه المنحة وفقًل لكافة الجهود التي تقوم بها الوزارة لمساعدة الفئات المحتاجة ذات الدعم المنخفض في تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف العبء من عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنتعرف على خطوات التسجيل بالإضافة للشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من تلك المنحة.

التسجيل في منحة 300 دينار التونسية 2025

قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالإعلان عن الخطوات التي يتم اتباعها من أجل التسجيل في تلك المنحة بشكل إلكتروني دون عناء وإليكم تلك الخطوات:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية في تونس. بعد ذلك يتم اختيار القائمة الرئيسية ثم يتم التوجه إلى قسم الخدمات الرقمية. يتم إدخال كلًا من الاسم مع رقم الهوية الوطنية ثم النقر على أيقونة استمارة التسجيل. القيام بملء كافة البيانات المطلوبة والتي تؤكد الأهلية. يجب التحقق من كافة المعلومات المدخلة. بعد ذلك يتم رفع كافة المستندات المطلوبة ثم النقر على زر إرسال الطلب.

شروط الاستفادة من منحة 300 دينار التونسية

من أجل الاستفادة من تلك المنحة يجب التأكد من كافة الشروط المعلن عنها من الوزارة وإليكم الشروط: