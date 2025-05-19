لولو الشطورة صارت شرطية .. استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي شامل ومتنوع يجذب الأطفال بمختلف أعمارهم، إذ تعرض القناة مجموعة واسعة من الأغاني والبرامج المسلية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال بطريقة مبتكرة وممتعة، كما تعمل القناة على مدار الساعة بجودة عرض عالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولياء الأمور الباحثين عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم.

تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات

يبحث الكثير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة وناسة لضمان استمرارية متابعة البرامج والأغاني المفضلة للأطفال، حيث قامت القناة بتحديث تردداتها، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد 11430

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

أغاني قناة وناسة الجديدة

تتميز قناة وناسة بمجموعة كبيرة من الأغاني الجذابة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي في الوقت نفسه، ومن أبرز الأغاني التي تعرضها:

لولو في الغابة

لولو صارت شرطية

لولو والروضة

مين اللي سرق الجزمة

لولو وماما

اللعبة واوا

تساهم هذه الأغاني في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال بأسلوب مرح وسهل الفهم.

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط قناة وناسة بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تشغيل جهاز الاستقبال الخاص لديك

الضغط على زر قائمة الإعدادات من جهاز التحكم

تحديد خيار “التثبيت اليدوي” أو “إضافة تردد جديد”

إدخال البيانات الخاصة بالتردد الجديد

الضغط على خيار “بحث” والانتظار حتى يتم تحميل القناة

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتمكن من متابعة قناة وناسة بجودة عالية ومحتوى مميز للأطفال.