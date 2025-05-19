“Now يا زول” خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني bankofkhartoum عبر الموقع الرسمي

يعد بنك الخرطوم من أبرز وأعرق المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يحظى بثقة شريحة واسعة من المواطنين داخل البلاد وخارجها، ومع استمرار موجة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أصبح بإمكان العملاء فتح حساباتهم البنكية إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة لزيارة أي فرع، وعلى الرغم من تبسيط الإجراءات، ما زال العديد من الراغبين في فتح حساب يجهلون خطوات التقديم والشروط المطلوبة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

يمكنك فتح حساب بنكي جديد في بنك الخرطوم من خلال هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد فتح الموقع، اختر اللغة المناسبة لك (العربية أو الإنجليزية).

اضغط على خيار “فتح حساب جديد” من الواجهة الرئيسية.

سيطلب منك تعبئة نموذج البيانات الشخصية، تأكد من إدخال كافة المعلومات بدقة وصحة.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، مثل صورة الرقم الوطني وأي مستندات داعمة أخرى.

اقرأ بعناية الشروط والأحكام، ثم وافق عليها.

أخيرًا، اضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظر إشعارًا من البنك يؤكد استلام الطلب ومراجعته.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أوضح بنك الخرطوم عددًا من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدم لفتح حساب عن بُعد سواء داخل السودان أو خارجه، وهي كالتالي: