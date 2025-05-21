ضحك بلا توقف .. قتردد قناة CN بالعربية لمتابعة توم وجيري على مدار 24 ساعة من الضحك والمطاردات

يعد مسلسل توم وجيري هو المسلسل الأشهر على مدار سنوات والمفضل لدى الأطفال ولكل الأجيال، ودائمًا ما يتم البحث عن القنوات التي تعرض حلقات مسلسل توم وجيري على مدار اليوم نظرًا لأن حلقات هذا المسلسل ممتعة مليئة بالمعارك والمغامرات، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى تردد قناة تعرض توم وجيري على مدار اليوم.

قناة تعرض توم وجيري على مدار 24 ساعة

عدد كبير من القنوات الفضائية تحرص على بث المسلسل الشهير توم وجيري على مدار اليوم بجودة عالية للبث نظرًا لأنه من أكثر المسلسلات المحببة للأطفال على مدار سنوات طويلة، وإليكم القنوات التي تعرض هذا المسلسل:

قناة توم وجيري.

قناة بطوط.

قناة ميكي.

قناة كوكي.

قناة طيور الجنة.

فضلاً عن قناة كراميش.

قناة كرتون نتورك بالعربية.

MBC3.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري من أكثر القنوات مشاهدة من قبل الأطفال نظرًا لأنها تعرض عدد من البرامج الممتعة خصوصًا توم وجيري ويمكنكم استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11354.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

تردد قناة CN بالعربية الجديد

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية من أكثر القنوات مشاهدة في الوقت الراهن لأنها تجذب الأطفال بالبرامج المميزة بجودة بث وصوت عالية، وإليكم بيانات التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة MBC3

من أجل استقبال قناة MBC3 على النايل سات إليكم بيانات التردد: