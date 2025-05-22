لكل المحافظات العراقية .. رابط مُفعل لاستخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول فورًا عقب الظهور

تعتبر نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025 – الدور الأول، من أبرز الأحداث التعليمية التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، إذ تمثل هذه النتائج مرحلة حاسمة في المسار التعليمي للطلبة كونها تعد البوابة نحو التعليم المتوسط مما يجعل من إعلانها حدثا بالغ الأهمية.

الاستعدادات للامتحانات الصف السادس الابتدائي العراق لعام 2025 – الدور الأول

بدأت وزارة التربية العراقية استعداداتها لامتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول مبكرا، حيث تم الإعلان عن جدول الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وشهدت الامتحانات مشاركة واسعة من الطلاب في مختلف المحافظات، مع التزام تام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الوزارية.

عملية التصحيح وإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي العراق لعام 2025 – الدور الأول

عقب انتهاء الامتحانات باشرت اللجان المختصة بعمليات التصحيح والتدقيق في أوراق الإجابات، مع الحرص على الدقة والشفافية في رصد الدرجات وقد تم الانتهاء من عمليات التصحيح في معظم المحافظات مما مهد الطريق لإعلان النتائج بشكل تدريجي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق لعام 2025 – الدور الأول

للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول عبر الموقع الرسمي للوزارة، يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع، واختيار المحافظة، ثم إدخال الرقم الامتحاني للحصول على النتيجة بشكل فوري كما تم توفير النتائج بصيغة ملفات PDF مما يتيح تحميلها والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

نسبة النجاح والتقييم العام

أظهرت النتائج الأولية نسب نجاح مشجعة في معظم المحافظات، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين على حد سواء وقد أشادت الوزارة بأداء الطلاب، مؤكدة على أهمية هذه المرحلة في بناء الأساس التعليمي للطلبة.

تعد نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 – الدور الأول محطة مهمة في المسيرة التعليمية للطلاب في العراق ومع إعلان النتائج تبدأ مرحلة جديدة من التحديات والفرص، حيث يستعد الطلاب للانتقال إلى المرحلة المتوسطة حاملين معهم طموحاتهم وآمالهم في مستقبل مشرق.