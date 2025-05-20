مباشر.. افتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 “بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك” والشروط المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين السودانيين عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر تطبيق بنكك، حيث قدم بنك الخرطوم لعملائه المقيمين والمغتربين إمكانية إنشاء حساب إلكترونيا بأي وقت ومكان وذلك دون الحاجة للذهاب لأي فرع من الفروع والانتظار في الطوابير، كما يمكن الاستفادة بتلك الخدمة للقيام بكافة المعاملات المصرفية سواء دفع الفواتير أو تحويل الأموال محليا ودوليا، وكذلك تكون الخدمة دون دفع أي رسوم للاستفادة بها.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يمكن للعميل اتباع طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم ويكون ذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

في بدء الأمر قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

بعد ذلك الضغط على ايقونة إنشاء حساب إلكتروني.

من ثم الضغط على القائمة، تحديد نوع الحساب.

اختيار اللغة المناسبة، ثم إدخال البيانات اللازمة.

ثم كتابة الاسم والرقم الوطني والتأكد من صحتهم.

إرفاق المستندات المطلوبة، ثم الموافقة على الشروط.

أخيرا قم الضغط على إرسال الطلب، وستحصل على رسالة بها رقم حسابك.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيا وجاءت أبرزها كما يلي: