“هتقبض وتشتري لحمة العيد”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة المالية

تصدّر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 محركات البحث، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى المتقاعدون في العراق إلى معرفة توقيت صرف الرواتب من أجل الاستعداد لتلبية احتياجات العيد وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، ويُعد راتب التقاعد مصدر دخل أساسي لشريحة واسعة من المواطنين الذين بلغوا سن التقاعد، كما يُسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دخل شهري ثابت يساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية العراقية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 سيكون في اليوم الأول من شهر يونيو، أي بتاريخ 1/6/2025، وذلك كما هو معتاد في كل شهر ميلادي، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال صادف تاريخ الصرف يوم عطلة رسمية أو أسبوعية، فسيتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل يلي الإجازة، بما يضمن عدم تأخير حقوق المستفيدين، ومن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى 2025 وفقًا للتقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل في يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ما يجعل صرف الرواتب في موعدها أمرًا ضروريًا لتسهيل استعداد المواطنين للعيد.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر يونيو 2025

وفّرت وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن رواتبهم عبر الإنترنت، ضمن جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات. ويمكن الاستعلام عن تفاصيل الراتب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية. التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في القائمة الرئيسية. اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”. إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل: اسم المتقاعد

الرقم الوطني

البريد الإلكتروني الضغط على زر “بحث”. ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب، مثل قيمة الاستحقاق وتاريخ الصرف.

رواتب المتقاعدين في العراق 2025

تشكل رواتب التقاعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الكرامة المعيشية لفئة المتقاعدين، وتساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، خاصة في المناسبات الكبيرة مثل عيد الأضحى، التي تتطلب مصاريف إضافية لشراء الملابس، واللحوم، والهدايا.