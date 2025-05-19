تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 19-5-2025

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر مايو 2025 بمختلف البورصات والمحلات التجارية على مستوى المحافظات، حتى أن ذلك تضمن كافة أنواع الدواجن، خاصة في محافظة الجيزة التي بها بورصة دواجن تُحدد الأسعار، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الكيلو الفراخ خلال السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

وبناءً على أخر تحديث لأسعار الفراخ بمختلف أنواعها داخل المحلات التجارية، تزامنًا مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة لضخ العديد من السلع الاستهلاكية، وعليه فإن الأسعار جاءت كما يأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 91 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 95 لـ 100 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء فتراوحت من 85 لـ 92 جنيهًا بالبورصة، وللمستهلك بـ 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن الكيلو من الفراخ الأمهات بلغ نحو 78 جنيهًا في البورصة وللمستهلك يصل لـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل سعر الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو بالبورصة، أما للمستهلك بـ 130 جنيهًا بالمحال التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن التحديثات التي أجرت على أسعار الكتاكيت بالمحلات المتخصصة في البيع، بناءً على ما يلي:-