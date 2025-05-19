تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت أسعار الدولار حالة من التراجع أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك العاملة بالدولة، نظير أن متوسط سعر العملة الأجنبية في البنك المركزي بلغت نحو 49.98 جنيه شراء، وللبيع 50.17 جنيه، نظير أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري سجل نحو 49.99 جنيه للشراء، وللبيع 50 جنيه، ويمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على أسعار العملات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه

بناءً على أخر تحديثات تمت على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 50 جنيه شراء، و50 جنيه بيع.

فيما سجل سعر الدولار في “البنك التجاري الدولي” نحو 49.99 جنيه للشراء، وللبيع 50 جنيه.

بالإضافة إلى أن العملة الأجنبية داخل بنك مصر سجلت نحو 49.99 جنيه شراء، وبيع 50 جنيه.

أما الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 50.07 جنيه شراء، وبيع 50.17 جنيه.

تحديث العملة الأجنبية في باقي البنوك

وعن التحديث الأخر الذي تم على العملة الأجنبية في باقي البنوك العاملة بالدولة، فنصت على النحو الأتي:-