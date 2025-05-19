الحكومة العراقية تُعلن إلتزامها بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين من جديد

أصدر رئيس مجلس وزراء العراق، محمد السوداني، قرارات هامة تهدف إلى تحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، مع التزام الحكومة بهذا الملف الذي يحظى بأولوية كبيرة داخل الدولة، مؤكدًا عن تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي التي تسعى الدولة إلى تحقيقه والانتهاء منه بحلول 2030، مما يُساهم ذلك في تنمية المواطن العراقي وتوفير الدعم والمساندة له، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الملف.

المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية بالعراق

وأكد السوداني، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن لابد على المواطنين المشاركة الفعالة والشعبية في الانتخابات، مع تثبيت ملاحظاتهم بشأن عملية تحديث البيانات الانتخابية، ناهيك عن أن هذه المشاركة لابد وأن تكون ذات نزاهة وشفافية عالية تضمن الصالح العالم للبلاد، مضيفًا أن كافة مناطق العراق وعلى رأسها العاصمة “بغداد” مشمولة ضمن خطة التأهيل والإعمار التي تجرى في الوقت الحالي، وتأتي حسب الأولويات الفنية والخدمية بشكل كبير، التي تهدف إلى تعزيز وتنمية المواطن العراقي.

افتتاح مشروعات تنموية وحيوية داخل دولة العراق

وضمن الجهود المبذولة من الحكومة العراقية، فكشف السوداني عن قرب افتتاح عدد من المشروعات التنموية والحيوية في بغداد، وعلى رأسها جسر غزة الذي يتم إنجازه في الوقت الحالي، وهو ما يُساهم في تخفيف الحالات المرورية وتحسين البنية التحتية بمختلف محافظات العراق، مشيدًا بوعي المواطن العراقي اتجاه العملية السياسية التي تُحدد المسار الصحيح لبناء دولة خدمية واجتماعية وأكثر رفاهية، مع تعزيزات كبيرة بمختلف الجهات العاملة في الدولة.