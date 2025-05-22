«الأنحف والأذكى من فيفو!»… هاتف Vivo V50 ينزل رسمياً بتصميم فاخر ومواصفات نارية تهدد عرش المنافسين

يعد هاتف Vivo V50 Lite 5G من أبرز إصدارات شركة فيفو في الفئة المتوسطة العليا لعام 2025، يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي مع مجموعة من الميزات المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة بسعر مناسب.

مواصفات هاتف Vivo V50 Lite 5G

الشاشة : يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة، بدقة 2392 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

: يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة، بدقة 2392 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة. المعالج : يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300 بتقنية تصنيع 6 نانومتر، يضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة (2×2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)، مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 MC2.

: يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300 بتقنية تصنيع 6 نانومتر، يضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة (2×2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)، مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 MC2. الذاكرة والتخزين : يتوفر بخيارات متعددة من الذاكرة العشوائية (8 أو 12 جيجابايت) وسعة تخزين داخلية (256 أو 512 جيجابايت) من نوع UFS 2.2، دون دعم لتوسعة التخزين عبر بطاقة microSD.

: يتوفر بخيارات متعددة من الذاكرة العشوائية (8 أو 12 جيجابايت) وسعة تخزين داخلية (256 أو 512 جيجابايت) من نوع UFS 2.2، دون دعم لتوسعة التخزين عبر بطاقة microSD. الكاميرا الخلفية : يحتوي على كاميرا مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX882) بفتحة عدسة f/1.79، والثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة 120 درجة.

: يحتوي على كاميرا مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX882) بفتحة عدسة f/1.79، والثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة 120 درجة. الكاميرا الأمامية : بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45، توفر صور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو بجودة عالية.

: بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45، توفر صور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو بجودة عالية. البطارية : يتميز ببطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مما يتيح شحن 50% من البطارية في حوالي 23 دقيقة، وشحن كامل في أقل من 53 دقيقة.

: يتميز ببطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مما يتيح شحن 50% من البطارية في حوالي 23 دقيقة، وشحن كامل في أقل من 53 دقيقة. نظام التشغيل : يعمل بنظام Android 15 مع واجهة Funtouch OS 15، التي تقدم تجربة مستخدم سلسة ومجموعة من الميزات الإضافية.

: يعمل بنظام Android 15 مع واجهة Funtouch OS 15، التي تقدم تجربة مستخدم سلسة ومجموعة من الميزات الإضافية. المتانة: يحمل تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء، مع تصميم مقاوم للصدمات وفقا لمعيار MIL-STD-810H، مما يعزز من متانة الجهاز في الاستخدام اليومي.

سعر هاتف Vivo V50 Lite 5G

يتوفر هاتف Vivo V50 Lite 5G في الأسواق العالمية بسعر تقريبي يبدأ من 350 يورو، ما يعادل حوالي 13,000 إلى 14,000 جنيه مصري، حسب المتغيرات والضرائب المحلية.

يقدم هاتف Vivo V50 Lite 5G تجربة متوازنة تجمع بين الأداء القوي، الشاشة المتميزة، البطارية الكبيرة، والتصميم الأنيق. على الرغم من بعض العيوب مثل عدم دعم توسعة التخزين وغياب منفذ السماعات التقليدي، إلا أنه يظل خيارًا ممتازًا في فئته السعرية، خاصةً لمن يبحثون عن هاتف موثوق يدعم شبكات الجيل الخامس ويوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة.