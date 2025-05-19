ترقب جماهيري واسع .. ما الذي يجعل “المشروع X” لكريم عبد العزيز حديث الشارع قبل عرضه؟!

في الأيام الأخيرة احتل فيلم المشروع أكس بطولة النجم كريم عبد العزيز التريند على منصات التواصل الاجتماعي علمًا بأن هذا الفيلم يعتبر الأضخم إنتاجيًا لعام 2025 وهو من إخراج بيتر ميمي، علمًا بأن العرض الخاص لهذا الفيلم سيكون يوم الخميس المقبل في ظل حضور عدد كبير من الفنانين وصناع الفيلم وعدد أخر من الإعلاميين والنقاد.

أسباب تدفعك لمشاهدة فيلم المشروع X

يُعد فيلم “المشروع X” من أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة هذا العام، ويتميّز بطابعه العالمي حيث تم تصوير مشاهده في عدة دول، منها مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، وذلك بما يتماشى مع طبيعة أحداثه المشوقة التي تتطلب التنقل بين أماكن مختلفة.

لأول مرة يطرح هذا الفيلم بالسينمات باتسخدام تقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX وهنا سيحصل المشاهد على تجربة بصرية مختلفة مميزة غير مسبوقة في الوطن العربي.

كما أن الفيلم يتضمن مشاهد صورت تحت الماء حيث تم استخدام غواصات حقيقية بالإضافة إلى الطائرات في قالب سينمائي معاصر يناسب الجمهور المحلي والعالمي.

قصة فيلم المشروع اكس مشوقة لأنها تجمع بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، ورحلة محفوفة بالغموض تمتد من الهرم الأكبر في الجيزة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات.

موعد طرح فيلم المشروع X في السينمات

من المقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال شهر مايو الجاري، وسط ترقب كبير من الجمهور وعشاق الأعمال الضخمة التي تجمع بين التشويق البصري والحبكة العميقة، والفيلم يشهد تعاون كبير بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي.