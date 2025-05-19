ادخار أمن وملائم.. أعلى شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الأن أمام العملاء

يبحث العديد من العملاء عن شهادات البنك الأهلي، كونها من أفضل وأبرز طرق الاستثمار والحفاظ على الأموال الخاصة بالمواطنين، ناهيك عن ذلك يأتي بعد قرار البنك المركزي المعني بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل لـ 2.25% خلال الفترة الأخيرة، حتى أن سعر الفائدة وصلت إلى 25% و26% الإيداع والإقراض بالترتيب.

أعلى شهادات البنك الأهلي

وعن أبرز التفاصيل الخاصة بشهادات البنك الأهلي المتوفرة أمام كافة العملاء، بناءً على ما يأتي:-

الشهادة البلاتينية الثلاثية بلغت نحو 25.25% بعد خفضها من 27% سنويًا.

يتم صرف عائد الشهادة كل 3 شهور أو ربع سنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يكون نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

إمكانية الحصول على قرض بضمان قيمة الشهادة.

إمكانية استخراج بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

تم وقف الشهادة يوم 27 أبريل 2025.

عائد الشهادات في البنوك اليوم

أما عن التفاصيل المعنية بشهادات البنوك الأخرى سواء الأهلي أو بنك مصر، في سبيل الحفاظ على أموال المواطنين وراغبي الادخار في البنوك بشكل كبير، فنصت على النحو الأتي:-

الشهادة الثلاثية يصل العائد المتغير فيها إلى 24.75% سنوي.

فيما حساب التوفير أو ما يُسمى بـ”سوبر كاش” يكون العائد 20.25% سنويًا.

كذلك فإن العائد الحساب الجاري بالنسبة لأصحاب المعاشات يصل إلى 19.75%.

أما بالنسبة لحساب كاش الجاري يومي يبلغ نحو 19.50%.

كيفية شراء الشهادات من البنوك

هناك بعض الطرق التي من خلالها تتم عملية شراء الشهادات من داخل البنوك، وفقًا لما يلي:-