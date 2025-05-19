اضبطهـــــا حالـــــا.. toyor al janah تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية 2025 وخطوات تثبيتهـــــا 

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات التلفزيونية شهرة في العالم العربي حيث تتخصص في تقديم محتوى موجه للأطفال يتسم بالتسلية والفائدة، ومنذ انطلاقها حققت القناة شعبية كبيرة بفضل أغانيها التعليمية والبرامج الهادفة التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق بطريقة مرحة وجذابة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أحدث ترددات قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى خطوات تثبيتها بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة مصدرًا مهمًا للأهل الذين يرغبون في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي لأطفالهم، وتميزت القناة بمزجها بين الترفيه والتعليم من خلال الأناشيد والأغاني التي تعلم الأطفال اللغة العربية والحروف والأرقام والقيم الأخلاقية، كما أنها تساعد في تنمية المهارات الاجتماعية والذكاء العاطفي لدى الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

لمتابعة تردد قناة طيور الجنة بجودة عالية دون تقطيع يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وعلى القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11632.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال