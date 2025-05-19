National geographic تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على الاقمار الصناعية وخطوات تثبيتها

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم حيث تقدم محتوى غني وممتع يغطي مختلف مجالات الحياة مثل الطبيعة والعلوم والثقافة والتاريخ، هذه القناة تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل جودة إنتاجها ودقة معلوماتها التي تأخذ المشاهد في رحلات استكشافية مذهلة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أحدث ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى خطوات تثبيتها بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

منذ إطلاقها أصبحت ناشيونال جيوغرافيك مرجعًا رئيسيًا لعشاق الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية، وتقدم القناة برامج متنوعة تتراوح بين استكشاف أعماق البحار وتفاصيل الحياة البرية إلى أسرار الفضاء والتكنولوجيا الحديثة، كما تشتهر بمحتواها الفريد الذي يعزز من فهمنا لكوكب الأرض والتحديات البيئية التي تواجهه.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية

لمتابعة القناة بجودة عالية دون تقطيع يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وعلى القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال