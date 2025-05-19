“مــاتــش صــلاح“ موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين 19 مايو 2025 إلى ملعب أميكس، حيث يحل نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ضيفًا على نادي برايتون ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، وينتظر الكثير من المصريين موعد المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة الفرعون المصري محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وذلك على ملعب أميكس معقل فريق برايتون.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تعرض المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

معلق المباراة

أسندت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، الذي سيضيف على المباراة أجواء حماسية بصوته المميز الذي يعجب الكثير من المشاهدين في الوطن العربي.

موقف الفريقين قبل المباراة

ليفربول يدخل اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 85 نقطة بعد أن حسم لقب الدوري قبل ثلاث جولات من النهاية، يسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، بينما برايتون يحتل المركز العاشر برصيد 55 نقطة ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

صراع محمد صلاح على الحذاء الذهبي

يعد اللقاء فرصة للنجم المصري محمد صلاح الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا متفوقًا على أقرب منافسيه في الدوري الانجليزي.