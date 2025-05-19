برابط شغال”edunet.tn” الاستعلام عن نتائج ترقيات المعلمين بالملفات وزارة التربية التونسية وفضاء الخدمات الرقمية

أعلنت وزارة التربية التونسية عن الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن نتائج ترقيات المعلمين في تونس 2025 بالملفات وزارة التربية للعام 2025، والتي تخص آلاف المعلمين بالمدارس الابتدائية في مختلف أنحاء البلاد، وقد أصبح من الممكن الآن لجميع المتقدمين بطلبات الترقية الاطلاع على نتائجهم النهائية إلكترونيًا، حيث كشفت الوزارة عن الخطوات المطلوبة للوصول إلى الكشوفات بطريقة سهلة ومباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج ترقيات المعلمين

أتاحت وزارة التربية في تونس إمكانية معرفة نتائج الترقيات بالملفات وزارة التربية لكل المعلمين الراغبين في الاستعلام عن نتائجهم، ويمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية التونسية من خلال الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية

تسجيل الدخول على المنصة الرقمية باستخدام الحساب الشخصي الخاص بالمعلم

الانتقال إلى خدمة الترقيات المتاحة في منصة فضاء الخدمات الرقمية المخصصة لشؤون موظفي التربية

إدخال الرقم التعريفي وكلمة المرور بدقة

النقر على خيار الدخول للوصول إلى الخدمات الشخصية

اختيار الخدمة الخاصة بالترقيات

عرض النتائج النهائية للترقيات والمناصب المخصصة لكل معلم

تفاصيل نتائج الترقيات بالملفات وزارة التربية 2025

وقد أكدت وزارة التربية أن نتائج الترقيات لهذا العام تشمل العديد من الرتب المختلفة، وتركز على المراحل التعليمية الابتدائية فقط، وتم تقسيم الترقيات وفقا لعدة درجات شملت أستاذ أول استثنائي وأستاذ مميز وأستاذ مميز استثنائي وغيرها، وتهدف تلك الترقيات لدعم الكفاءات التعليمية في المدارس وتحفيز المعلمين من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن في العملية التربوية للوصول إلى مستويات تعليمية أكثر تقدما، وتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية الوزارة لتعزيز دور الكادر التعليمي في المجتمع.

ترقيات المعلمين في تونس 2025

يأتي الإعلان عن ترقيات المعلمين في تونس 2025 ضمن إطار استراتيجيات وزارة التربية التونسية لرفع كفاءة وتطوير قطاع التعليم، حيث تعتبر الترقيات وسيلة فعالة لدفع الكادر التعليمي نحو تحقيق المزيد من التميز، ومن أبرز الأهداف المرتبطة بعملية الترقية ما يلي: