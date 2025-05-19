تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 Osman kurulus في هذا الموعد على قناة الفجر الجزائرية

زاد البحث عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 وقد اشتهر هذا المسلسل بجماهيريته العالية حيث قد تصدر هذا المسلسل كافة المسلسلات التركية، وقصة المسلسل تدور حول تأسيس الدولة العثمانية بقيادة عثمان بن أرطغرل، ويتميز هذا المسلسل بأحداثه المثيرة والشيقة حيث لا يشعر المشاهد بأي ملل، وعبر السطور القادمة سنتعرف على مواعيد عرض المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

وقد تم تأجيل موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل عثمان حيث كان من المقرر أن يتم عرض الحلقة يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر مايو الجاري 2025، والسبب في تأجيله هو تصادف موعد عرض الحلقة مع التوقيت الخاص ببث نهائي الكأس بتركيا لذا فقد تم تأجيل موعد عرض المسلسل إلى الأسبوع الذي يليه، وقد كشف الإعلان الخاص بالحلقة 192 عن عدة تفاصيل هامة بالحلقة ومن أهم تلك الأحداث أسر تورغوت وهو الأمر الذي جعل عثمان يتخذ عدة قررات هامة حتى يتمكن من إنقاذ الدولة العثمانية من خطر المغول والأعداء الذين يرغبون في انهيار الدولة، كما سيتم الكشف عن عدة شخصيات قريبة من عثمان قد قامت بخيانته وهذا الأمر سيؤدي إلى حدوث اضطرابات بالقبائل وسينتهي بانتهاء الموسم السادس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

ووفقا لذلك فإنه سيتم عرض هذه الحلقة يوم الأربعاء المقبل الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو 2025 في الثامنة مساءا بتوقيت دولة تركيا ويمكن مشاهدة الحلقة عبر قناة ATV التركية بث مباشر، كما يمكن عرض مشاهدة تلك الحلقة بالعربية مدبلجة عبر قناة اليرموك أو يمكن متابعة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي من بث الحلقة الموافق للخميس الثاني والعشرين من مايو في العاشرة مساءا بتوقيت السعودية ومصر.