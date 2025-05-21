“هل يسوى تستثمر بي لو لا”؟! سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. آخر تحديث

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 يشهد ارتفاع كبير مقارنةً بيوم الإثنين، حيث ارتفعت هذه الأسعار تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار والذهب عالمياً، لذلك فإن التجار يتوقعون أنه من الممكن شراء فئة قليلة من الأشخاص للذهب، علماً بأنه وصل الآن عيار 21 121,489 دينار عراقي أي بما يعادل حوالي 93 دولار أمريكي وهو أول العيارات التي تبحث عنه السيدات والتجار نُظراً لثقله ولبريقه اللامع.

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 لن نجعلكم تبحثوا عنه كثيراً، حيث سوف نعرض لكم الآن في جدول مفصل آخر الأسعار التي وصلت في الأسواق العالمية والمحليية، علماً بأن هناك قفزة كبيرة في الذهب، إليكم الأسعار بالدولار والدينار العراق أيضاً كما يلي:

جرام الذهب سعر الذهب بالدينار سعر الذهب بالدولار سعر جرام الذهب عيار 21 121,489 93 سعر جرام الذهب عيار 24 138,844 106 سعر جرام الذهب عيار 18 104,133 80 سعر جرام الذهب عيار 22 127,274 97 سعر جرام الذهب عيار 14 80,993 62 سعر أونصة الذهب شراء 4,319,842 3,299 سعر أونصة الذهب بيع 4,318,532 3,298

أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 2025

تُشكل أسعار الذهب في العراق عنصر محوري في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث يعتمد عليه الكثيرون كوسيلة آمنة للادخار والاستثمار كما يتميز الذهب داخل الأسواق العراقية باستقرار نسبي في قيمته، مما يدعم ثقة المتداولين ويؤثر على قرارات البيع والشراء ومن المؤشرات الهامة على وضع السوق هو سعر الجنيه الذهب، الذي سجل اليوم حوالي 944,000 دينار عراقي والذي يعكس هذا الرقم مكانة الذهب كأصل مالي استراتيجي ومصدر للثروة في المجتمع العراقي.

هل تؤثر أسعار الأونصة عالميا على السوق المحلي؟

تتأثر أسعار الذهب في العراق بشكل مباشر بتغيرات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية فعندما ترتفع أسعار الأونصة وينعكس ذلك على تكلفة شراء الذهب محلياً، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الأعيرة المختلفة والسبائك، لذلك تُعتبر متابعة حركة بورصات الذهب العالمية ضرورة لفهم الاتجاهات السعرية في السوق المحلي علماً بأن هذا الترابط يبرز أهمية الذهب كإستثمار مستقر يحافظ على قيمته على مر الزمن، مما يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.