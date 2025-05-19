تابع مسلسل المؤسس عثمان.. تردد قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV على نايل سات وعرب سات 2025

أصبحت الدراما التركية، وخصوصًا الأعمال التاريخية منها، من أكثر الأنواع الدرامية التي تستقطب اهتمام المشاهدين في الوطن العربي، لما تحمله من حبكة درامية مشوقة وإنتاج ضخم؛ وفي هذا السياق، تبرز قناة الفجر الجزائرية كإحدى أبرز القنوات المتخصصة في تقديم هذا النوع من الأعمال، حيث باتت من الوجهات الأساسية لعشاق المسلسلات التركية المميزة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2025

تعد قناة Alfajr TV الجزائرية واحدة من القنوات الرائدة في مجال عرض المسلسلات التركية التاريخية، وعلى رأسها مسلسل المؤسس عثمان الذي وصل إلى موسمه السادس ولا زال يحقق ملايين المشاهدات أسبوعيًا، ويمكنك متابعة أقوى الأعمال التركية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات 2025

كما يمكن استقبال قناة Alfajr TV عبر القمر الصناعي عرب سات، والاستمتاع بمتابعة أشهر المسلسلات التركية دون أي تشويش باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على الريسيفر

إذا كنت من متابعي المسلسلات التركية، مثل المؤسس عثمان وغيرها من الأعمال التاريخية، فإليك خطوات تحديث أو إدخال تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك سواء على نايل سات أو عرب سات: