“أنحف آيفون في التاريخ”! مواصفات هاتف iPhone 17 Air.. ببطارية مبتكرة وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة

صنعت شركة آبل اسم وتاريخ عريق لها في أسواق الهواتف حول العالم يأتي هذا نُظراً للنجاحات العديدة التي حققتها في آخر سنوات من إطلاق أهم إصداراتها، وهي سلسلة هواتف iPhone التي اكتسحت ونافست بشراسة هواتف الشركات الآخرى وفازت هي بالنهاية فإن تصميمها العصري وميزات الكاميرا القوية التي تجعل الصور تبدو وكأنها حقيقة وليست مصورة من كاميرا، والآن بعدما كشفت عن تسريبات تشويقية لهاتفها الجديد iPhone 17 Air سوف نعرض لكم مواصفاته.

مواصفات هاتف iPhone 17 Air

هاتف iPhone 17 Air هي تجربة لا مثيل لها، وهو عبارة عن تصميم نحيف للغاية بشاشة كبيرة، حيث يُعد “آيفون 17 إير” الطراز الأكثر إثارة في سلسلة هواتف آبل كما تفوق بتصميمه النحيف جداً بسُمك لا يتجاوز 5.5 ملم، مما يجعله أنحف هاتف صنعته آبل حتى الآن وعلى الرغم من نحافته يتميز الهاتف بشاشة كبيرة مقاس 6.6 بوصة مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة.

مواد تصنيع فائقة الجودة

يأتي الهاتف بهيكل مصنوع من خليط التيتانيوم والألومنيوم مما يضمن المتانة والخفة في آن واحد، بالإضافة إلى ذلك تُدعم الشاشة بتقنية OLED وبمعدل تحديث 120 هرتز، لتقديم جودة عرض استثنائية.

أداء كاميرا iPhone 17 Air

يتميز iPhone 17 Air بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 24 ميجابكسل، مما يوفر صوراً فائقة الوضوح ومقاطع فيديو بجودة عالية سواء كنت تلتقط صوراً أو تسجل فيديوهات، سوف تحصل على نتائج احترافية.

معالج قوي وتقنيات اتصال حديثة

يعمل الهاتف بشريحة A19 Bionic الجديدة، والتي توفر أداءً عالي السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة، كما أنه مزود بأول مودم 5G من تصميم آبل يحمل الاسم الرمزي C1 مما يعزز سرعة الاتصال بالشبكات بالإضافة إلى أن هاتف iPhone 17Air يدعم تقنية Wi-Fi 7.

تصميم يعتمد على المستقبل

يتخلى iPhone 17 Air عن منفذ الشريحة التقليدي لصالح شريحة eSIM، بالإضافة إلى اعتماده على منفذ USB-C لتوفير مزيد من التوافقية.

بطارية تدوم طويلاً

رغم نحافة التصميم، يتميز الجهاز ببطارية من الجيل الجديد التي توفر أداءً طويل الأمد، مما يضمن للمستخدمين ساعات طويلة من العمل أو الترفيه دون الحاجة للشحن المتكرر.

مميزات هاتف iPhone 17 Air المتوقعة

تشير الشائعات إلى أن آبل قد تستبدل إطار التيتانيوم بإطار من الألومنيوم في بعض الموديلات، وهو تغيير يمكن أن يؤثر على وزن الهاتف ويقلل من تكلفة الإنتاج.

نظام تشغيل iOS 19

سوف يعمل iPhone 17 Air بنظام التشغيل iOS 19، الذي من المقرر أن يُعلن عنه في مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC) 2025 كما يوفر هذا النظام تحسينات شاملة في الأداء وسهولة الاستخدام.

موعد الإطلاق

من المتوقع الكشف عن iPhone 17 Air رسمياً في سبتمبر 2025 مع المزايا المذهلة التي يقدمها، حيث يُعد هذا الهاتف واحداً من أقوى الأجهزة التي أطلقتها آبل على الإطلاق.