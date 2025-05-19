“Toyor Al Jana” تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات 2025 وخطوات تثبيتها

تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة وتتميز هذه القناة بتقديمها المحتوى الطفولي التعليمي بكافة الدول الناطقة باللغة العربية، كما تقوم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني المتميزة والتي ينجذب إليها ملايين الصغار كما تتميز القناة بتقديمها للمحتوى التعليمي سواء تعليم السلوكيات أو تعليم الحروف، وسنقوم عبر السطور القادمة بالتعرف على التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك تنزيل قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز عبر القمر الصناعي النايل سات عبر تلك البيانات:

التردد هو: 11310.

واستقطاب القناة: عمودي.

أما معامل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح خطأ القناة هو: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على وعرب سات

كما يمكن تنزيل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال تلك البيانات:

التردد: 11274.

واستقطاب القناة: أفقي.

أما معدل الترميز فهو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة

يستطيع أولياء الأمور تنزيل قناة طيور الجنة على التلفاز حتى يستمتع بها الأطفال من خلال اتباع هذه الخطوات: