ببيضة واحدة وبغطا زجاجة! .. طريقة عمل بسكويت الوردة التركي الهش يذوب في الفم

يعد بسكويت الوردة من أشهى الوصفات التركية التي تفضل الكثير من السيدات تحضيرها في مختلف المناسبات نظرًا لأن شكله جاذب فضلاً عن أن مذاقه جيد علمًا بأن طريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من المقادير أو الخطوات، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى طريقة عمل بسكويت الوردة في البيت.

مقادير عمل بسكويت الوردة التركي

كما ذكرنا وسبقنا أن بسكويت الوردة له شعبية كبيرة بين محبي الحلويات نظرًا لأنه مظهره جذاب كما أنه طعمه شهي، ومن السهل أن يتم تحضيره في البيت والاستغناء تمامًا عن شرائه من الخارج وتأتي مقادير التحضير على النحو التالي:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

نصف كوب من الزبدة أو السمن بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من البيكنج باوردر.

بيضة

ملعثة صغيرة من الفانيليا أو كيس من مسحوق الفانيليا.

رشة ملح.

ماء ورد.

خطوات التحضير

بعد توافر كل المقادير التي تم الإشارة إليها سلفًا اتبعي سيدتي الخطوات التالية لكي تكون الوصفة ناجحة: