تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي

تردد ناشيونال جيوغرافيك من أكثر الترددات التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين في مختلف الدول العربية، من اجل مشاهدة العديد من برامج البحار وما يعيشون في الغابات، ناهيك عن أفلام وثائقية أكثر من مميزة يتم بثها على مدار الساعة، لتكتسب القناة شهرة وشعبية كبيرة في بث هذا المحتوى المميز، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها الحديث يكون “11411”.

بينما الاستقطاب “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “30000”.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

التشفير “مجاني”.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

قم باستقبال التردد الأخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الحيوانات وما يعيشون في الغابات والبحار، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر “العرب سات”.

تردد القناة الثاني “11827”.

استقطاب ناشيونال جيوغرافيك “أفقي”.

معامل الترميز يكون “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات والعرب سات، فعليك اتباع الأتي:-