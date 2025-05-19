“Wanasa Tv” اضبط تردد قناة وناسة للاطفال 2025 نايل سات وعرب سات وكيفية تثبيتها

يتساءل الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد لمتابعة المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقدمه القناة للأطفال، وتتميز قناة لولو وناسة بألوانها المبهرة وبرامجها الشيقة التي تجذب الأنظار وقد تصدرت هذه القناة قنوات الأطفال بالوطن العربي، وبعد آخر تحديث فقد بدأ الكثيرون يبحثون عن التردد من أجل متابعة القناة.

تردد قناة وناسة للاطفال 2025

يمكن متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات من خلال هذا التردد:

التردد هو: 11470.

معدل استقطابها: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ قناة وناسة: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2025

كما يمكن تنزيل القناة على عرب سات من خلال تلك تلك البيانات:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: HD.

أغاني قناة وناسة

ومن أشهر الأغاني التي تقدمها القناة:

أغنية وين سنك يا لولو.

وأغنية لولو ضاعت.

أغنية لولو شرطية.

أغنية ميدو عم يلعب بالكبريت.

أغنية بابا يحبني ماما تحبني.

أغنية ميدو ضرب لولو.

طريقة ضبط قناة وناسة بيبي

يستطيع المشاهدون ضبط قناة وناسة وتنزيلها على التلفاز من خلال تلك الخطوات: