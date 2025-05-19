فرحة الترقية تبدأ من هنا .. نتائج ترقيات المعلمين 2025 تصدر على tarbia.tn رسميًا برابط مباشر

بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم التونسية عن الإعلان عن نتائج ترقيات المعلمين في تونس تزايدت عمليات البحث عن الرابط المباشر للاستعلام علمًا بأن تلك النتائج تخص العاملين في قطاع التعليم الابتدائي لكافة المدارس، وجاءت هذه الترقيات كحافز للمعلمين للحفتظ على أدائهم المهني، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى كافة تفاصيل إعلان نتائج ترقيات وزارة التربية من الملفات 2025 عبر منصة tarbia.tn.

نتائج ترقيات المعلمين 2025 في تونس

كشفت وزارة التربية والتعليم التونسية عن الخطوات التي لابد من إتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة في توسن لعام 2025، وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم التونسية.

انقر على تسجيل الدخول مع إدخال كل البيانات المطلوبة.

من القائمة الرئيسية اختر الخدمات الإلكترونية ومنها يتم الاستعلام عن الترقيات.

إدخال البيانات المطلوبة التي تتمثل في الاسم والرقم القومي.

انقر على زر استعلام على الفور سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

شروط الحصول على ترقيات الأساتذة 2025

تم الكشف عن عدد من الشروط التي لابد من استيفائها من أجل الاستفادة من ترقيات المعلمين بتونس لقطاع الابتدائي وتأتي على النحو التالي: