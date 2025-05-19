طريقة عمل حواوشي بالجبنة الموتزريلا ولادك هيحبوه وهياكلوه في دقيقة واحدة بس

الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية الذي يحبها الكثير من الناس وطريقة الصنع سهلة وبسيطة ولا تحتاجي إلي الكثير من الوقت، فهي أحد الأطباق سريعة التحضير وقليلة المكونات وهي لذيذة الطعم والمذاق، كما يمكن تحضيرها بالكثير من الاشكال وتختلف شكلها وطريقة تحضيرها أو جزء من مكوناتها من بلد إلى آخر مثال الحواوشي البلدي والحواوشي الإسكندراني.

مكونات وصفة الحواوشي بالجبنة الموتزريلا

لا تقلقي فإن خطوات الحواوشي ليست طويلة لكن عليكي تعصيج اللجمة حتى تتشرب من التوابل وتمتزج بها جيدا بالإضافة إلى التأكد من تتبيل اللحمة جيدا، وإليكي مكونات الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة جيدا حتى لا تتكتل أثناء فردها في أرغفة العيش

بصلة واحدة كبيرة مفرومة جيدا.

فلفل أخضر أو فلفل رومي بارد حسب رغبتك.

ملح وفلفل أسود وشطة حسب رغبتك.

معلقة بهارات اللحمة طازجة حتى تظهر رائحة نضج الحواوشي.

رشة قرفة.

سمنه بلدي أو زيت لتطرية الخبز.

نصف معلقة صغيرة من الكمون الناعم.

أرغفة عيش بلدي مناسبة لكمية اللحمة المستخدمة.

طريقة عمل حواوشي بالجبنة الموتزريلا

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل وصفة الحواوشي إليكي طريقة التحضير من خلال الآتي: