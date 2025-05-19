طريقة عمل حواوشي بالجبنة الموتزريلا ولادك هيحبوه وهياكلوه في دقيقة واحدة بس

الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية الذي يحبها الكثير من الناس وطريقة الصنع سهلة وبسيطة ولا تحتاجي إلي الكثير من الوقت، فهي أحد الأطباق سريعة التحضير وقليلة المكونات وهي لذيذة الطعم والمذاق، كما يمكن تحضيرها بالكثير من الاشكال وتختلف شكلها وطريقة تحضيرها أو جزء من مكوناتها من بلد إلى آخر مثال الحواوشي البلدي والحواوشي الإسكندراني.
مكونات وصفة الحواوشي بالجبنة الموتزريلا
لا تقلقي فإن خطوات الحواوشي ليست طويلة لكن عليكي تعصيج اللجمة حتى تتشرب من التوابل وتمتزج بها جيدا بالإضافة إلى التأكد من تتبيل اللحمة جيدا، وإليكي مكونات الوصفة من خلال الآتي:
المكونات:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة جيدا حتى لا تتكتل أثناء فردها في أرغفة العيش
- بصلة واحدة كبيرة مفرومة جيدا.
- فلفل أخضر أو فلفل رومي بارد حسب رغبتك.
- ملح وفلفل أسود وشطة حسب رغبتك.
- معلقة بهارات اللحمة طازجة حتى تظهر رائحة نضج الحواوشي.
- رشة قرفة.
- سمنه بلدي أو زيت لتطرية الخبز.
- نصف معلقة صغيرة من الكمون الناعم.
- أرغفة عيش بلدي مناسبة لكمية اللحمة المستخدمة.
طريقة عمل حواوشي بالجبنة الموتزريلا
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل وصفة الحواوشي إليكي طريقة التحضير من خلال الآتي:
- قومي باستخدام إناء فارغ وقومي بوضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة وضعي بصلة واحدة كبيرة مفرومة بالكامل وضيفي البهارات من الملح والفلفل الأسود والشطة والكمون وبهارات اللحمة.
- ثم قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتماسك باللحمة وتمتزج المكونات ببعضها البعض، كما يمكنك تقليب الخليط بيدك بشرط نظافة اليد وتغطية الشعر.
- وبعد تقليب المكونات لمدة خمس دقائق جمعي المكونات كلها علي بعضه حتى يتماسك واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو أكثر حسب رغبتك حتى يتماسك الخليط ببعضه ويتشرب التوابل جيدا.
- وبالخطوة التالية قومي بفتح أرغفة العيش البلدي في اتجاه أو جزء دائري بسيط في طرف الرغيف وقومي بوضع كمية مناسبة من لحمة الحواوشي في الرغيف من الداخل بأكمله.
- ثم قومي بدهن أرغفة الحواوشي بالسمنة البلدي او الزيت حسب رغبتك حتى تحصلي على قوام قوي وقرمشة أرغفة العيش باللحمة وحتي يصبح باللون الذهبي.
- وبعدها قومي بأستخدام صينية أو صاج ووضع أرغفه العيش باللحمة وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وانتظار نصف ساعة لنضج اللحمة بالكامل.
- وبعدها عليكي باستخراج أرغفة الحواوشي في طبق فارغ وانتظار الطعام حتى يبرد قليلا من ثم تناول الحواوشي البلدي والاستمتاع به.